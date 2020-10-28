【1】前NCC委員:中天裁罰多與選舉有關 不該裁量怠惰

中天新聞台自2018年迄今遭通傳會（NCC）裁罰21件，核處金額1073萬元，被聽證會鑑定人稱「新聞台最高」，但清華大學通識中心副教授翁曉玲投書《YAHOO 論壇》指出，細查受處罰期間和案件類型，多與選舉新聞有關，在選舉時利用檢舉作為攻擊方法，就不足為奇了。

【2】11月起 港人自陸返港免14天隔離

新冠疫情爆發後，香港首度放寬與大陸往來防疫措施。香港特首林鄭月娥昨日指出，自下個月起，會率先安排在大陸的香港居民回港免除14日檢疫，但措施初期會有配額。她稱，希望這是一個好開始，讓兩地人員更加順利往返。

【3】巴雷特過關 川普獲選前關鍵勝利

共和黨掌控的美國國會參議院26日晚以52票贊成、48票反對，批准川普總統提名的巴雷特出任聯邦最高法院大法官。被美國媒體形容為川普贏得總統大選前關鍵的一場勝利。保守派與自由派大法官比例因此拉大到6比3，若總統大選結果爆發爭議，一旦上訴到最高法院，料將對川普有利。

【4】航空業苦撐待春回 疫苗是關鍵

今年全球航空業受到新冠肺炎疫情衝擊，各國陸續出現航空公司收攤或大裁員，而全球30大航空公司中，只有4家航空公司賺錢，台灣就占了一半。不過業界指出，市場撐得辛苦，疫苗是讓全球回溫的關鍵，業者也示警，如果台灣疫苗取得時間晚，別人開放了，我們還在鎖國，那就失去了搶下市場的先機。

【5】Selina慶39歲揪Hebe挑戰百岳

任家萱（Selina）27日舉辦野餐活動，分享推出的新歌〈四季〉，她近期迷上戶外露營、爬山，享受大自然。她將在31日歡慶39歲生日，透露日前已與Hebe、Ella開心聚餐慶生，並預告將與Hebe去爬玉山前峰，也是她的第一座百岳，Ella則為排演「艾拉秀」缺席登山行。

(中時新聞網)