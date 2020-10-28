有民眾在臉書社團爆料，自己就讀國小的孫子26日晚間6、7時在仁武活動中心對面公園打籃球，一群國中生在公園點火破壞公物，燒毀別人的腳踏車，「我孫子被你們的惡行，三度燒傷」，到底有什麼深仇大恨，希望網友找出下手點火的學生。對此，仁武分局警方昨（27日）證實此事，一名鄭姓少年晚間到案坦承是自己所為，仁武警分局依公共危險罪嫌等移送少年法院。

警方表示，這起事件發生在26日晚間6點，陳姓被害人在文武公園打球時，發現有國中生在籃球場旁，用打火機和酒精點燃自己的腳踏車後車輪，立刻趕去滅火救車，在過程被火燒傷。

警方表示，陳童返家後家長先帶他就醫，再於26日晚間9時30分許報案，但目前暫不向點火的人提出告訴。13歲鄭姓少年27日到案後坦承是一人所為，仁武派出所將這名少年依公共危險罪嫌和少年事件處理法移送少年法院，並啟動關懷機制。

(中時新聞網)