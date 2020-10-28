在微博在擁有百萬粉絲的大陸網紅施子怡近日轉戰直播銷售，20歲的她平時常在微博上大秀曼妙身材和出遊時的美照，但在直播中的本人卻被網友發現「差很大」，雖然身材依舊相當好，但是長相卻跟照片形象差很多，甚至還有粉絲直說「很像40歲大媽」。

在微博擁有百萬粉絲的大陸網紅施子怡，近日在直播中的相貌被粉絲笑稱修很大。（圖／翻攝自施子怡微博）

施子怡平時在微博常曬出火辣身材照，或是甜美可人的清新形象照，因此吸引近135萬名粉絲關注，就連她在微博頂置2018年底的發文，分享自己從小到大的許多照片，看起來差異不大，但她在23日首次嘗試直播賣商品，卻在鏡頭前顯現自己「真實的一面」嚇壞大批粉絲。

在微博擁有百萬粉絲的大陸網紅施子怡，近日在直播中的相貌被粉絲笑稱修很大。（圖／翻攝自施子怡微博）

直播中的施子怡不像以往照片中的甜美清新形象，五官也差異頗大，雖然身穿緊身無袖上衣仍顯露傲人身材，但臉蛋差異度仍讓大批粉絲直呼「就像40歲大媽」、「眼睛鼻子和照片不像，臉型正面笑起來還挺像的，整體來說確實差距有些大」。

許多粉絲看到施子怡的直播畫面後，失望地在微博下留言，「第一頁可不可以舉報造假」、「百萬精修圖裡的你可真美」、「P圖牛逼教教我吧」。

(中時新聞網)