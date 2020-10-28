歐美新冠疫情轉趨嚴峻，加上新刺激方案又陷入膠著，美股周一失望性賣壓出籠，四大指數(道瓊、那指、費半、S&P500)全面大跌，美股重挫、短線資金則轉移至非電族，周二太陽能、風電、生技、二線塑化，甚至炒作籌碼的台灣存託憑證DR族都轉強。

市場投機力仍然強勢，只是不敢在電子族逗留，主要是電子族群中的強勢股無法續強(如被動元件)，這是中線大買力沒有進駐的結果，如果電子股有正規軍主流推升，必能吸引中實戶歸隊，則台股的中多結構即可順勢發展，現在是短線買盤進進出出，導致股價的穩定性不足，短線追高者又成為上檔套牢壓力，以致散戶在電子的追價意願減弱。

從大環境分析，歐美疫情再度升溫，導致經濟活動被限制，這是影響多頭信心的主要關鍵，不過，如果將疫情的再度崛起對比為年初的情況就沒必要了，年初疫情剛起讓各國措手不及，才使得股市出現災難式的崩潰，但現在各國疫苗已加緊研發之中，故股市不會像年初一樣的崩跌。(倫元投顧提供)

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