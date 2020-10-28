遠傳(4904)推出創新商業模式「遠傳搶付」，以平台經濟模式提供合作品牌入駐，首波上市就集結9大產業共50家合作夥伴，正式跨足OMO(Online-Merge-Offline)虛實融合領域，讓電信業資費更加多元化，資費可以與消費者各種生活需求連結，除有利於申辦率外，更可以創造產業多贏，首年目標訂在萬名客戶，遠傳也預告，明年1月將會有「遠傳心生活」新的服務上線。

本次「遠傳搶付」平台適用新申辦、續約、攜碼客戶，目標為第一年達10,000用戶選用此方案，遠傳看好「遠傳搶付」是將遠傳從傳統電信產業，轉型至電信行動生活圈的一種創新的商業模式，未來遠傳也會持續推動「行動生活圈」，以電信本業為始點，拉近遠傳和客戶的距離，且針對老客戶，遠傳希望與他們不僅只是合約關係，只有在簽約及續約時聯繫，而是希望他們成為遠傳會員，能夠享受會員優惠，以增加老客戶的忠誠度。

遠傳其實自去年開始，就有和friDay Shopping合作，這次新服務是和外部品牌合作，例如旅遊業、運動賽事品牌、餐飲業等，這些品牌也會於平台上提供消費者加碼優惠，創造遠傳、合作夥伴以及消費者三贏的局面，除了品牌方留客、導客外，消費者更能獲得最大的福利。

遠傳也預告，明年1月將會有「遠傳心生活」新的服務上線，請大家拭目以待。

另外，遠傳隨著5G開台，7月起的ARPU的月增就已是正成長，不單單是iPhone 12的開賣效應，遠傳表示，月租型ARPU一直都是業界最高，遠傳ARPU比較高的原因是因為用戶使用電信帳單代收、手機保險、數位服務的比例稍微高一些。

(時報資訊)