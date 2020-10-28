資本市場在美國總統大選前夕震盪加劇，使壽險業投資操作策略愈趨保守防禦。據金管會統計，壽險業截至9月底投資台股部位市值為1兆6523億元，已連2月出現減碼，同時持有現金部位跳增至1兆6554億元，顯見落袋為安、現金至上的操作考量。

台股7月以來持續高檔震盪，壽險業投資台股部位市值因而下跌。不過，壽險業8月投資台股部位市值減少655億元、9月再減少428億元，連2月市值減少近1083億元，推估約有800億元左右為減碼操作。

除了台股外，壽險業9月對國外股票、國際板債、國內債券ETF投資部位亦同步減少，截至9月底投資國外股票市值亦降至5826億元、月減309億元，國內債ETF為1兆3005億元、月減413億元，國際板債3兆9294億元、月減43億元。

在全面減持投資之際，壽險業現金部位則節節攀升，截至9月底國內外現金部位達1兆6554億元，月增達1045億元，創近10月高點。其中，國內現金部位8398億元、月增達770億元，國外現金部位8156億元、亦月增275億元。

(時報資訊)