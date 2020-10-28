純網銀即將於今年底前開業，國銀對此加速拓展數位存款帳戶業務應戰。據金管會統計，截至2020年9月底已有33加國銀開辦線上申請數位存款開戶業務，總戶數達約575.3萬戶，季增83.1萬戶或16.9％、更年增達292.8萬戶或近1.04倍，成長幅度驚人。

金管會2015年10月底備查銀行公會提出的「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，國銀隨後陸續開辦線上開辦數位存款帳戶，民眾只要經過一定身分驗證程序、上傳雙證件影像檔，就能直接線上申辦開戶。

據金管會統計，數位存款帳戶至2016年底約僅8萬戶，2017年增至39.2萬戶、年增達3.87倍，2018年跳增至150.8萬戶，年增達2.85倍，去年進一步提升至338.4萬戶，年增達1.24倍，今年前三季跳增至575.3萬戶，較去年底躍增達7成。

觀察各國銀數位存款帳戶開立戶數狀況，截至9月底仍以台新銀以224.9萬戶稱冠，與第二名的國泰世華銀83.5萬戶有相當差距。永豐銀以58.2萬戶位居第三，王道銀及一銀則分別以44.7萬戶、38萬戶分居第四、第五名。

而數位存款帳戶依身分驗證方式不同共分為3類，其中以他行存款或既有信用卡客戶線上開立的第三類帳戶達222.8萬戶最多，既有銀行存款戶於線上加開的第二類帳戶以196.3萬戶居次，透過自然人憑證線上開立的第一類帳戶則為156.1萬戶。

銀行局副局長林志吉分析，隨著越來越多銀行加入財金公司打造的「跨行金融帳務資訊核驗平台」，從2年前的10多家增加至目前的35家，配合民眾習慣採用數位方式交易，均使得第三類數位帳戶累計開戶數顯著增加。

同時，隨著相關機制運作及發展日漸成熟，銀行公會數位存款帳戶相關範本針對受理對象及帳戶類型均逐步放寬，亦帶動帶動數位存款帳戶數成長。林志吉指出，目前各界有提出希望放寬身分驗證及交易限額，但必須針對整體市場發展及被冒用比例狀況進行整體考量。

金管會表示，為因應銀行數位化服務發展趨勢，提供客戶更完善的金融服務，將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制可行、且風險可控前提下，適時規畫其他以數位化辦理帳戶類型或業務項目。

(時報資訊)