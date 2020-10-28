金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年前8月新契約保費3444.53億元、年減7％，衰退幅度較前7月5％略增，主因澳元及人民幣保單買氣續疲，衰退幅度持續擴大，僅7月起買氣暴衝的美元保單動能持續，維持雙位數強勁成長動能，表現一枝獨秀。

金管會統計，2020年前8月投資型外幣保單新契約保費855.17億元、年減達27％，傳統型外幣保單新契約保費2589.36億元、則年增3％。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法巴、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、中國、新光人壽。

美元保單前8月新契約保費112.49億美元、年增達12％，其中投資型保單26.1億美元、年增5％，傳統型保單86.39億美元、年增15％，幅度均與前7月相當。前三大業者方面，投資型美元保單為國泰、法巴、富邦人壽，傳統型美元保單為南山、中國、國泰人壽。

澳元保單前8月新契約保費3.77億澳元、年減達62％，衰退幅度較前7月58％持續擴大。其中，投資型保單1.65億澳元、年減達47％，傳統型保單2.12億澳元、年減達68％，衰退幅度均較前7月46％、63％持續擴大。

人民幣保單前8月新契約保費7.62億人民幣、年減達83％，衰退幅度較前7月81％擴大。其中，投資型保單5.67億人民幣、年減達87％，傳統型保單1.95億人民幣、亦年減18％，衰退幅度均較前7月81％、13％擴大。

前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、安聯、法巴人壽，傳統型澳元保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法巴、台灣、安聯人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、國泰、中國人壽。

(時報資訊)