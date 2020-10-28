IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2020年第三季本業獲利雖下滑，但受惠業外收益躍增挹注，使稅後淨利雙位數「雙升」至15.95億元、每股盈餘（EPS）1.09元，雙創近10年高點。累計前三季稅後淨利34.12億元、每股盈餘1.09元，續創近9年高點。

欣興第三季合併營收230.38億元，季增6.12％、年增0.39％，創歷史新高。不過，因成本及管理、研發費用增加，毛利率14.54％、營益率4.94％，低於第二季15.75％、6.08％及去年同期15.36％、6.28％，本業獲利表現下滑。

不過，受惠投資金融資產帳面價值回沖、採權益法認列關聯企業收益轉盈，使欣興第三季業外收益季增達50.36％、年增近3.24倍，帶動歸屬公司稅後淨利達15.95億元，季增11.12％、年增26.5％，每股盈餘1.09元，雙創近10年高點。

累計欣興前三季653.16億元、年增8.93％，創同期新高，毛利率14.74％、營益率5.07％，雙創近8年同期高點。配合業外收益年增達81.13％挹注，歸屬母公司稅後淨利達34.12億元、年增達56.57％，每股盈餘2.34元，續創近9年同期高點。

欣興先前法說時指出，第三季PCB及高密度連接板（HDI）步入旺季，稼動率估提升至80～90％、75～90％，載板需求高檔續增、稼動率估維持75～80％近滿載高檔，僅軟板需求續疲、稼動率估低於70％，整體營運仍有傳統旺季效應，新台幣強升則有些許負面影響。

由於ABF載板供需持續吃緊，欣興積極投資建置新廠、擴增產能因應，今年資本支出創240.7億元新高。明年資本支出亦達174.34億元，其中9成投資於台灣，9成用於載板事業處，又以興建楊梅新廠約占一半最高，預計2022年小幅量產。

為充實營運資金、償還債務、支應業務擴展等中長期資金需求，欣興董事會亦通過擬發行國內無擔保普通公司債，發行總額不超過80億元、可自董事會決議日起1年內1次或分次發行，預計採固定利率發行、發行期間以不超過10年為原則。

(時報資訊)