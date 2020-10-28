已經邁入年底，辦理法說會家數增加，根據台灣證券交易所統計，11月有中再保(2851)等27家上市公司將在證交所場地舉辦法說會。而今年截至目前為止，國內上市公司總計辦理1333場法說會。

27家上市公司辦理時間如下：11月9日有中再保、晶心科(6533)；11月10日佰鴻(3031)、幸福(1108)；11月11日力山(1515)、達邁(3645)；11月12日鉅祥(2476)、飛宏(2457)；11月17日華夏(1305)、美隆電(2477)；11月18日卜蜂(1215)、力銘(3593)；11月19日中電(1611)、陞泰(8072)；11月20日宏亞(1236)、谷崧(3607)；11月23日和成(1810)、台聚(1304)、盛達(3027)；11月24日利華(1423)、年興(1451)；11月25日欣欣(2901)、樂士(1529)；11月26日建通(2460)、歐格(3002)；11月27日迎廣(6117)、王道銀行(2897)。

(時報資訊)