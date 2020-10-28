鴻海(2317)科技集團宣布日前已與中國保險投資簽署戰略合作協議，雙方將根據「全面合作、重點突出」原則建立全面合作關係，發起設立符合雙方合作要求的私募投資基金，總規模人民幣200億元、首期規模為人民幣100億元，並共同設立市場化平台。

此私募投資基金以母基金、保險資金在內的機構投資者為主要募資對象，將針對鴻海鎖定的電動車、數位醫療、機器人及人工智慧、新世代行動通訊、半導體等「3加3」領域，聚焦投融資專案深度合作，並在人才培養、業務培訓、交叉宣傳等領域尋求新合作模式。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團目前正加大對「3加3」產業戰略布局，致力成為科技的鴻海。此次與中保投資戰略合作，正是基於互利共贏、共同做強做大高科技產業的目的，實現優質資產與長期資本、卓越基金管理的有機融合。

中保投資董事長任春生則表示，中國保險投資基金2015年經國務院常務會議批准設立，為銀保監會直接領導的中長期資金戰略性、主動性、綜合性投資平台，目標是集中產業的長期穩定資金，主動對接國家戰略的市場化需求。

任春生指出，中保投資積極將自身在整合產業資源、金融工具儲備方面的優勢，結合鴻海集團在新一代資訊技術、高階處理器晶片、智慧製造與機器人等產業鏈的累積技術，引導長期穩定資金投向科技創新和新基建領域，支援鴻海在中國大陸的產業布局。

(時報資訊)