一名網友在水果行架上，發現有顆西瓜像是「洩氣」了，整顆扁掉只剩下果皮，內行人透露，西瓜會消風是因為太熟爆掉了，而這時候流出來的汁液臭到不行。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）

西瓜有方的、愛心形狀的，但竟然也有扁的？一名網友分享照片指出，水果行上面出現一顆洩氣的西瓜，與正常西瓜的強烈對比，引發網友討論，不少人覺得很新奇。一位在水果店工作的網友表示，西瓜太熟就會爆掉、消風，過熟西瓜流出來的汁，真的是臭到Ｘ北，洗下面的瓜洗到死。

一名網友在臉書社團「新·路上觀察學院」分享一張照片，水果行架上擺滿一顆顆的大西瓜，但其中卻有一顆扁掉的西瓜，看上去好像是「洩氣」了一樣，與旁邊健康的西瓜呈現出強烈的對比，也讓原PO忍不住說「老闆，你的西瓜洩氣了！」

照片曝光後，引發網友討論，「我看過方的、愛心的西瓜，還沒看過癟的」、「這是一顆間諜西瓜」、「是替身攻擊」、「第一次看到」，後來一名在水果店工作的網友透露，西瓜會這樣「消風」的原因其實是因為太熟了，就會爆掉。

而許多內行網友指出「洩氣的西瓜」流出來的汁超級臭，「我聞過這種爛西瓜流出來的水，臭到Ｘ北」、「要是真扁了 一定很臭」、「Ｘ洗下面的瓜洗到死」、「水果店上班的我最討厭遇到這種狀況」。

(中時新聞網)