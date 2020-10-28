陸海股票(5603)自109年10月28日起預收款券，並每20分鐘撮合一次；和進公司(3191)上櫃有價證券自109年10月29日起採預收款券交易。

櫃檯買賣中心表示，陸海公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年10月28日起10個營業日(109年10月28日至109年11月10日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心亦公告和進公司上櫃有價證券將自109年10月29日起採變更交易方式櫃檯買賣。

櫃買中心表示，和進公司從事非屬本業之車載影像管理系統之銷售及帳款收回情形、承租商業大樓再轉租案相關進度、預付工程款相關憑證及智易停業務工程進度等事項，未能提供合理說明及相關佐證資料。且於109年10月27日重大訊息說明記者會仍未能釐清近期交易支出之必要性及依據、交易流程之合規性，以及相關工程進度不明致有面臨賠償風險之虞等疑義，該等事項對股東權益之影響重大，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第14款「於重大訊息說明記者會之說明未能釐清疑點，本中心基於保障投資人權益認有必要者」之情事；另查和進公司前揭工程款項有事由不明即逕行匯出，有重大現金支出未依內部控制規定執行之情事，內控制度之設計及執行有重大缺失，核有業務規則同條項第19款「本中心基於其他原因認有必要者」之情事，爰公告和進公司上櫃有價證券將自109年10月29日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

(時報資訊)