華晶科(3059)第3季稅後盈餘為4145萬元，季減17.68%，年成長8.34%，累計前3季每股盈餘為0.46元，華晶科近幾年努力將產品從數位相機轉型至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域，隨著轉型成果顯現，華晶科表示，今年第4季到明年第1季業績可望看到爆發力。

華晶科近幾年以「The Eyes for AIoT」為核心逐步轉型，將產品從過去的數位相機轉至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域，其中醫療產品部分，華晶科以自身光學技術及鏡頭生產的拋棄式內視鏡醫療產品，如：支氣管鏡、咽喉鏡、十二指腸鏡、腸胃鏡等，其中支氣管鏡、咽喉鏡已在出貨，十二指腸鏡也在小量出貨中，腸胃鏡則在開發中，目前公司是客戶主要供應商，今年因新冠肺炎疫情，拋棄式醫療內視鏡需求強勁，成為公司業績成長重要動能。

華晶科第3季合併營收為16.15億元，營業毛利為3.56億元，單季合併毛利率為22.08%，年增5.12個百分點，稅後盈餘為4145萬元，季減17.68%，年成長8.34%，單季每股盈餘為0.16元；累計前3季合併營收為42.52億元，年減11.34%，營業毛利為10.22億元，年成長31.19%，合併毛利率為24.04%，年增7.78個百分點，稅後盈餘為1.23億元，年成長48.1%，每股盈餘為0.46元。

展望下半年，華晶科表示，從現在到明年上半年，很多新案開始發酵，審慎樂觀看待下半年營運，預估今年第4季到明年第1季會看到業績爆發力。

(時報資訊)