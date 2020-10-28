【政新鮮】韓國瑜近況「當農夫」！？ 許淑華曝他從這裡東山再起

前高雄市市長韓國瑜雖遭罷免，一票「韓粉」仍死忠支持，網路聲量更堪稱藍營第一，成下屆黨主席熱門人選。關於韓是否復出，外界認為年底《中天電視台》恐被關台、明年1月含瘦肉精美豬進口、兩岸關係持續惡化，可望成韓參選「3大契機」；與韓關係密切的國民黨立委許淑華則直言，韓現在已有些不同的想法，例如從公益角度出發，為社會大眾做事。

日前許淑華接受《中時新聞網》訪問，表示外界現在一直揣測韓國瑜下一步動向，實際上韓沒有任何想法，且韓也沒有職務，生活非常簡單，不過還是會關心時事，和關注黨裡面的發展。如果黨有需要幫忙，韓能幫上忙，都一定會幫忙，只是韓不會去發表任何評論，除了《中天新聞台》換照牽涉言論自由，韓才透過臉書呼籲，其餘韓都不發聲，希望不要帶給黨內同志太多困擾。

香港媒體《中評社》則分析，韓國瑜幾次臉書發文都是在「試水溫」；從這幾次發文所獲得的讚跟效應，也能看出韓仍是藍營聲量第一人，不少支持者也心心念念盼望著韓的復出。

對此，《中評社》指出，今年12月《中天新聞台》恐遭關台，韓國瑜也藉捍衛言論自由之名為《中天新聞台》發聲，這也被不少人視為「復出起手式」；明年1月含瘦肉精美豬開放進口，現任黨主席江啟臣親美的立場，也提供韓主張「強硬反抗」的舞台空間；過去擔任兩岸溝通橋梁的國民黨，在江的主導下大走「親美反共」路線，此舉毀譽參半，韓若強打兩岸和平交流路線，將能獲取對目前路線不滿黨員的支持。

(中時新聞網)