大陸江蘇泰州一名高二學生因為沒錢參加課後輔導，疑似遭學校班導師言語霸凌，該學生不堪被欺負，決定跳河自殺；他死之前還在班上塗鴉牆上寫下「如果我真的死了，是高二某班班主任焦某把我活活逼死的。」該學生的母親曾拿著遺書要求校方給個交代，都被拒於門外。

根據陸媒報導，該學生高一時被班導師要求繳交課後補習費，但因為他家中不寬裕，媽媽也不同意他參加輔導課，因此沒有報名補習，沒想到之後卻遭到導師處處刁難；他高二在學校談戀愛遭導師羞辱「死不要臉」、「是啥東西」，讓他感到自尊受到傷害、相當沮喪，產生輕生念頭。

該學生在高中塗鴉牆上寫下，「如果我真的死了，是高二某班班主任焦某把我活活逼死的。」甚至書中寫道：「您的辱罵，讓我想撞死在牆上，您親手毀掉了我的白月光，毀掉了我的救贖。」他在10月13日早上跳海自殺，遺體三天後被找到。

目前該學生的遺體仍在殯儀館，學生母親多次拿著遺書到學校，要求學校和當地教育部門給個說法交代，但都被拒於門外，事發後陸媒曾嘗試聯絡焦某、當地教育局，及校方均無人接聽回應。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)