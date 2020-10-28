女子頸部僵硬以為落枕，差一點丟失性命。一中年婦女近日感到頭痛、發冷，噁心，整個脖子僵硬，做腦部電腦斷層及核磁共振，皆未出現異常，一開始以為是落枕，有經驗的神經外科醫師卻看出嚴重性，要她馬上住院，原來她被診斷出蛛網膜下腔出血，若不馬上動手術，會有生命危險。

錢江晚報報導，王姓女子住在浙江寧波，近日在家午休，總是感到頭痛、發冷，噁心，整個脖子都僵住了，去醫院做了腦部CT（電腦斷層），顯示「未見異常」，一開始還以為是落枕了，心想著找個中醫推拿一下就行了。結果第二天，她還是不放心，又到醫院做了核磁共振，檢查結果仍舊是「未見異常」。

就這樣過了四、五天，症狀並未減輕，她匆匆到神經內科就診，看診醫生耐心為她做了相關檢查，並建議她去神經外科會診。「很有可能是腦出血了，必須馬上住院！」根據檢查結果。會診的神經外科醫師這麼說。對於醫生這一診斷，她半信半疑，還執意要求回家與家人商量後再來……。

當天傍晚，回到家中她手機突然響起，來電的醫師告知，「你這種情況必須馬上來住院，否則有危險，我在醫院等你！」醫師堅定的語氣讓她頓時慌了，這才意識到病情的嚴重性。她被確診為「左側後交通動脈瘤破裂，蛛網膜下腔出血」，必須進行「腦血管造影+左側後交通動脈瘤栓塞術」。

醫師解釋說，案例這種情況是屬於動脈瘤破裂後微量出血，CT上難以診斷；而症狀、體徵典型者，需要儘快進行腦血管方面檢查（增強核磁共振或血管造影）明確，否則極易發生二次破裂出血，死亡率高。

由於救治及時，病患恢復得很快，沒有留下後遺症。醫師指出，蛛網膜下腔出血具有高致殘率、高致死率、再出血率高的特點，少數患者發病前2周內有頭痛、頭暈、視力改變或頸項僵直。其產生與動脈瘤擴大壓迫刺激鄰近組織，或動脈瘤微量出血有關。一般年輕人比老人更多見，常被臨床誤診為偏頭痛或頸椎病。

蛛網膜下腔出血發病原因，有不可控和可控2個因素。不可控因素包括年齡40-60歲、停經婦女、有顱內動脈瘤家族史、合併多囊腎的人族群更易發生蛛網膜下腔出血。此外，天氣和時間也有重要影響，蛛網膜下腔出血好發於冬季和春季。至於可控因素，研究發現高血壓患者及愛好吸菸、酗酒的族群也容易罹患此疾。

醫師提醒，最近天氣逐漸變冷，如果本身有腦血管病史，且出現持續肩頸不適，反覆頭痛、頭暈、視力改變、噁心等症狀，一定要警惕二次腦血管意外，以免延誤病情，危及生命。

(中時新聞網)