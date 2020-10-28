北部東半部今晚起降雨增、天氣轉涼有感，氣象局表示第19號颱風「天鵝」最快今天生成，未來將通過菲律賓進入南海，對台無影響。氣象專家吳德榮指出，下周二另有「熱帶擾動」在菲律賓東方海域發展，其未來動向更值得關注，從預測圖示可看到，位置比天鵝、莫拉菲更接近台灣。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下周二(3日)20時「天鵝」位置在越南東方海面。菲律賓東方海域另有「熱帶擾動」發展，位置比天鵝偏北接近台灣。 (擷自tropical tidbits)

氣象局表示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時中心位於關島西北方海面，距離鵝鑾鼻東南東方約2210公里，向西移動，今天、周四(29日)有增強為輕度颱風「天鵝」的趨勢，未來將通過菲律賓中部往越南移動，對台沒影響，另外中度颱風「莫拉菲」繼續朝越南方向前進，對台灣無影響，但明天(29日)會為臺灣西南部沿海及恆春半島帶來長浪，海邊活動注意。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」撰稿，下周二(11月3日)另有「熱帶擾動」在菲律賓東方海域發展，其未來動向更值得關注！從預測圖上可看出，擾動的位置比「天鵝」偏北，更接近台灣，但模擬超過7天，不確定性大應持續觀察。

吳德榮表示，明天(29日)至周五(30日)上午，台灣附近東北風增強，大台北及東半部有局部短暫雨，桃園多雲，新竹以南晴時多雲，明天(29日)冷空氣南下、周五最強，北台轉冷，其他地區氣溫也略下降。周五下午起至下周一(2日)天氣轉乾晴朗，周六(31日)晨北台灣平地最低氣溫約可降至16度左右。下週一晚起東北風又增強、北台再轉濕涼。

(中時新聞網)