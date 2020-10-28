美國白宮新聞秘書表示，要在大選日前出台新刺激法案的希望渺茫，加上疫情不斷增溫，市場悲觀氣氛濃厚，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.8%至+0.64%，其中那斯達克指數最為強勢，台積電ADR下跌0.02%，聯電ADR上漲3.99%。

量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為季線(約12,736點)附近，上檔壓力為13,050點附近。

（3）、技術指標：日KD再度轉折往下，短線仍須提防再度回測季線。

周二櫃買指數上漲0.41%，收在164.98點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

觀盤重點，美國新冠疫情確診人數創新高，美股出現大跌，台股因此被拖累跌破10日線，由於下周美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線附近量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意蘋概、IC設計、生技、運動風、二線塑化、內需。

(時報資訊)