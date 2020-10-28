中光電(5371)公布第3季財報，在節能、影像兩大產品線表現強勁，單季稅後淨利5.85億元，季增6.1％，年增23.8％，每股盈餘1.35元，來到7季以來新高；累計前3季稅後淨利11.42億元，年成長50％，每股稅後盈餘為2.63元。展望第4季，節能產品出貨量預期小幅季減個位數，影像產品則估季增1成。

總計第3季營收119.41億元，季增12％，年減8％；匯率因素，合併毛利率較前一季及去年同期18.5％減少0.9個百分點至17.6％；合併營業淨利為3.54億元，季增11％，年減29％；稅後淨利5.85億元，季增6.1％，年增23.8％，每股盈餘1.35元。

節能產品第3季出貨量約1,246萬片/台，季增2％；由於大尺寸TV新機種及PID系統組裝生意量產，帶動ASP季增12％，節能產品第3季合併營收65.11億元，季增15％。累計前3季節能產品營收164.94億元，年減7％，出貨量達3,306萬片/台，季增7％。

第4季節能產品表現方面，總經理林惠姿表示，第4季整體營運將受到IC供應商對LCD廠商交期不確定性，以及人力吃緊之情形影響，預期TV/PID機種出貨量因季節因素將季減10～20％，Monitor及NB機種則預估與第3季相當，預期第4季整體出貨量將小幅減少個位數。

在越南胡志明市西貢高科技園區設立越南子公司方面，目前產線架設即將完成，客戶將在11月進行稽核，預計11月底將可正式營運，初期將配合客戶以生產TV LCM機種為主，預期明年對節能產品整體營運有正面貢獻。

影像產品部分，受惠於家庭娛樂、教育標案機種以及嵌入式精密投影應用方案出貨成長，單季出貨量季增3％，達19萬9仟多台；SSI及4K機種出貨增加，帶動營收達29.54億元，季增5％。前3季影像產品出貨量約56萬3仟多台，營收約78.68億元，分別年減13％及24％，主要受到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟影響。

對於影像產品第4季看法，總經理陳士元表示，隨著產品技術往SSI及4K穩健移轉，以及消費市場持續增溫的銷售動能，預估影像產品第4季出貨量將成長1成左右。影像產品將持續研發創新顯示系統，包括家庭及公共娛樂解決方案、嵌入式解決方案及教育與企業解決方案、運動仿真與穹頂投影等，以拓展全方位競爭優勢，預期影像產品在2021年營運將穩健成長。

(時報資訊)