大陸女星迪麗熱巴不僅擁有混血般的精緻五官，身材更是火辣，演技和美貌兼具，讓她人氣居高不下，近日她獲得2020釜山電影節「亞洲內容獎」的最佳新星獎，因為疫情她無法到場領獎，不過她透過影片發表感言，全英文感言讓網友都驚艷不已。

《三生三世枕上書》不僅在兩岸人氣高，在韓國上映後，也大受歡迎，雖然迪麗熱巴沒獲得最佳女演員獎，不過她也拿下「亞洲內容獎」的最佳新星獎，她透過影片方式發表感言，表示很榮幸得到這個獎，並感謝粉絲和觀眾一直給她支持，她會繼續努力。

而迪麗熱巴用全英文發表感言，雖然有些小口音，不過整體自然流暢，溫柔嗓音聽上去相當舒服，網友激讚不已，直呼「讓人聽了都醉了」。因此有網友拿同為新疆四美的古力娜扎比較，原來她去年參加 2019 MAMA頒獎典禮時，身為頒獎嘉賓在念得獎者時，辛苦又斷斷續續，奇特口音讓大家都傻眼，遭虧「還是好好當個花瓶」。

(中時新聞網)