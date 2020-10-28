林心如、霍建華2016年結婚至今4年，兩人育有女兒「小海豚」，幸福升格為一家三口，不過林心如日前被發現刪掉與霍建華合照，讓人懷疑是否婚姻亮起紅燈？對此林心如經紀人呼籲外界不要過度聯想，仍引發外界諸多揣測，也讓曹西平感嘆：「人家婚姻關大家什麼事情，好慘的螢幕夫妻」。

林心如與霍建華結婚至今4年，兩人屢被爆出婚姻亮起紅燈，對此曹西平表示：「從結婚以來到現在，一直說人家夫妻感情不好，他們的事情到底礙到誰了」，更直言每張照片都有「故事」，甚至說到誇張很像已經離婚，不禁反問：「就算發生了什麼事情」，也是他們小倆口的事情，到底跟誰有關，就算有什麼事情發生，他們都是大人自己會出來說清楚」。

曹西平也不忘反擊酸民，認為大家無需加油添醋天馬行空亂說一通，畢竟很多夫妻之間的事情，不是外人可以去了解，更感嘆林心如與霍建華真的很可憐，每天都要被唱衰被亂講，不知道究竟招誰惹誰？只能無奈表示：「只能說人紅是非多，人言可畏，好的不會說，就只會說壞的，小心會爛嘴巴啊，好慘的螢幕夫妻」。

過去林心如多次被傳懷孕、離婚，而上個月被問到此事時，林心如則是對傳言一笑置之，並反問「如果離婚怎麼懷孕？而且按照懷孕傳聞，應該生3個了」，看來子虛烏有的傳聞並不影響心情。

(中時新聞網)