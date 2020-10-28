由靜宜學生團隊聯合策展的「2020 TEDx靜宜大學」，邀請10位在教育、影像、環境、文學等領域的專家，在18分鐘的演講中，分享探索及創見，透過生命經驗，傳達不同思維，帶來鼓勵與力量！（陳世宗攝）

由靜宜大學TALK及廣播等學生團隊聯合策展的「2020 TEDxProvidence University」，邀請10位在教育、影像、環境、文學等領域的專家，以「起義」（Uprising）為題，在18分鐘的演講中，分享探索及創見，透過生命經驗，傳達不同思維，帶來鼓勵與力量！

靜宜大學教務長鄭志文指出，TED是技術(Technology)、娛樂(Entertainment)及設計(Design)的縮寫，1984年在美國成立，致力打造跨國際、跨領域的對話平台，提供優秀創意、觀點與想法。2009年起TED開放申請並授權辦理TEDx活動，期待透過各社群獨立策展傳遞TED精神。

「2020 TEDx靜宜大學」邀請阿華師、劉定綱、賴雷娜、張忘形、林岳漢、王淳、曾培祐、阮光民、汪怡昕及呂軍逸等10位專家，透過講者理念與故事，重燃大家對生命的熱情！（陳世宗攝）

鄭志文說，「2020 TEDxProvidence University」以「起義」(Uprising)為主題，象徵「變革與更新的行動實踐」；也傳達正向力量與堅持勇氣的願景。今年邀請阿華師、劉定綱、賴雷娜、張忘形、林岳漢、王淳、曾培祐等10位專家，透過講者理念與故事，重燃大家對生命的熱情！

靜宜台文系助理教授申惠豐表示，感謝10位講者，因疫情的影響，願意多等5個月。他指出，這是靜宜第二次舉辦TEDx，此次由學生團隊策展規劃；從講者的邀請、視覺設計、手冊編纂、收音錄音及錄影到宣傳行銷等，皆由學生籌劃，校內外報名人數近500人。

知名原創漫畫家阮光民，讓外界看到台灣漫畫跨域改編的無限可能！獲獎無數的阮光民在「漫畫的那一哩路」的講題中說，他在1997年實體漫畫產業邁向寒冬期進入漫畫圈，從補網點、畫背景、送稿的助手開啟漫畫路。

因緣際會改編吳念真的舞台劇，吳明益的小說；很幸運，他的漫畫也被電視劇改編，開啟紙上與螢幕的人生故事。他說，相較戲劇，台灣漫畫較不被重視，他經由改編，改變大眾的看法，期許台灣漫畫發展愈來愈好！

「沒有記憶，就沒有根」！當現實成為歷史，存在每個人的記憶中，就是遺忘的開始！《國際橋牌社》導演及製作人汪怡昕以「台灣記憶IP的逆襲」為題說，他以戲劇、紀錄片、節目與書籍等不同形式，將台灣珍貴的歷史包裝成商業作品，勾起人們對台灣歷史的興趣。他用「賣台」替台灣全球圈粉、用「起義」為影視產業衝撞出健全的新產業鏈。他想效法台灣海盜老祖宗，找出一條國際貿易的路，用好故事征戰亞洲、西方市場。

蝌蚪池塘自然文創負責人，也是2019親子天下教育創新100的呂軍逸在「那些年，孩子與動物教我的事」中說，不要讓大人的恐懼，限制孩子的想像，要試著與動物及自然共處！他從小在瑞芳海邊長大，童年充滿與動物相伴的回憶，這開啟他自然生態教育之路。

他將「動物老師」帶進課堂，引起孩子的興趣；並鼓勵踏出教室主動探索，愛上大自然。他勉勵「起義」如同創新，要創造新價值與不同思考型態；面對「革命」及未來的不確定，是挑戰跟鍛鍊，成功沒有偶然，只有失敗是偶然！

(中時 )