嘉義縣台一線民雄段往北方向凌晨發生一起自撞車禍，駕駛飛出車外命危，目前正在大林慈濟醫院搶救中，詳細車禍原因有待警方調查。

嘉縣消防局今天凌晨2點56分獲報民雄鄉台一線民雄肉包往大林方向發生一起自撞車禍，1名年約30歲男性飛出車外無生命跡象，消防人員到場後接手CPR，並將男子送往大林慈濟醫院急救。

(中時 )