台一線民雄段凌晨自撞車禍 1男飛出車外命危 08:542020/10/28 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台一線民雄附近凌晨發生自撞車禍，1名年約30歲男子命危。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣台一線民雄段往北方向凌晨發生一起自撞車禍，駕駛飛出車外命危，目前正在大林慈濟醫院搶救中，詳細車禍原因有待警方調查。 嘉縣消防局今天凌晨2點56分獲報民雄鄉台一線民雄肉包往大林方向發生一起自撞車禍，1名年約30歲男性飛出車外無生命跡象，消防人員到場後接手CPR，並將男子送往大林慈濟醫院急救。 (中時 ) #車禍 #大林 #台一線 #凌晨 #民雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台一線民雄段凌晨自撞車禍 1男飛出車外命危 08:542020/10/28 社會 國道1北上安定路段聯結車失控自撞 騎上中央護欄 16:582020/10/27 社會 車禍險喪命 陽大附醫助重生 14:472020/10/28 寶島 台中閃紅燈路口汽機車相撞 騎士腦震盪昏迷送醫 15:102020/10/28 社會 裝載豬血大貨車傾倒 沿路流害騎士慘摔送醫 11:032020/10/28 社會 700萬海神直撞公車亭 駕駛疑與老闆吵架抓狂自撞後現身 09:192020/10/27 社會 新莊復興路重大車禍 82歲男遭撞不治、肇事男中風不能言語 15:562020/10/27 社會 新莊翁被撞亡 長髮美女包包墊頭蹲地守護 家屬感動急尋人 12:182020/10/28 社會 聯大路車禍頻傳 聯合大學祭出「聯大阿罵」宣導用路安全 15:092020/10/28 寶島 奶奶苦等不到愛孫 台中深夜車禍1死1傷 09:052020/10/27 社會 社會熱門新聞 印刷電路板大廠欣興電子工廠火警 濃煙直竄天際2人獲救 - 社會 包包暖墊車禍老翁 長髮正妹找到了：想去靈堂上香 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 花防部砲兵營長酒駕拒測 戰備周操演前出大包遭拔官 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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