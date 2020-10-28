我國今增1例境外移入，台灣目前累計有551例確診，指揮中心今天下午2時將召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情相關事宜。

中央流行疫情指揮中心今（28日）宣布，新增1例境外移入，我國目前累計有551例確診，分別為459例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明（比例時工程師）。確診個案中7人死亡、502人解除隔離、41人住院隔離中。

另韓國施打流感疫苗造成59死，導致人心惶惶，而台灣接種流感疫苗爆出4死，不良事件累計76例，對此，指揮官陳時中昨晚也開記者會指出，4名個案的死因皆為常見的心血管疾病，與疫苗關聯非常低，且目前也無證據顯示死亡是流感疫苗引起，通報案也無異常，因此繼續施打。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)