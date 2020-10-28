NCC於本月26日破天荒舉行中天新聞台換照聽證會，但遭外界質疑形同「公審大會」，質疑NCC是否對中天已有「撤照」的既定立場。中天律師團今進一步指出，曾提出4項權益主張，結果不是遭駁回就是沒有回覆，批評NCC行政程序法律的基本素養不足，明顯違法。

中天律師團指出，曾向NCC申請預備聽證、閱卷、迴避、調查證據等4項權益主張，前3項都遭NCC駁回，「主管機關提及不服處分可以向法院提起行政訴訟救濟」，至於最後一項，對調查證據申請則尚未回覆。

中天律師團表示，神旺也同時向NCC申請主持人迴避，NCC以認定神旺是聽證會的利害關係人，而非當事人理由，不受理，但根據《行政程序法》第20條第六款規定：其他依本法規定參加行政程序之人，也是行政程序法上所稱的當事人，也就是說，神旺投資既然已經參與了中天換照案的行政程序，就是行政程序法所規定的「當事人」。

(中時新聞網)