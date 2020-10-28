臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新北市長侯友宜獲得民調「2024總統可能人選民眾信任指數」10月份第一名，遠勝第二名的副總統賴清德13.2%，雖高居全台信任度最高的政治人物，卻在藍營民眾支持度上僅獲得26.9%，甚至比台北市長柯文哲的30.3%還低。對此，網友直言，侯刻意與國民黨保持距離，導致黨內沒人緣，且之前種種爭議，讓「韓粉」等著「回敬」他很久了。

根據《美麗島電子報》最新民調，針對10月份「2024總統可能人選民眾信任指數」，新北市長侯友宜71.9%、副總統賴清德58.7%、桃園市長鄭文燦58.0％、前國民黨主席朱立倫53.5％、柯文哲45.9％，侯獲得「全台信任度最高的政治人物」殊榮。

侯友宜獲得71.9%的信任度，比總統蔡英文的60.9%還高，成為繼年初的陳時中後，全台信任度最高的政治人物，被不少民眾寄予厚望。然而，民調細項顯示，在意識形態上，藍營、中立、綠營的選民中，支持侯的藍營民眾僅有26.9%，不僅比朱立倫的36.1%少，侯在藍營中的支持度甚至比柯文哲的30.3%還低。

對此，網友直言：「侯刻意與國民黨保持距離，導致在黨內沒人緣，出了新北市在沒人幫之下，得票可能跟比朱立倫還慘，更不用說韓粉等回敬他很久了……」其他網友則紛紛留言：「他在新北很行嗎？下次選舉試試就知道了！」「侯友宜很假，韓國瑜較真誠」、「對黨要有夠忠貞，對黨内同志處事要熱心要有情有義，不然在黨内初選都很難通過」、「不要傻了，這又是某個黨在搞分化的，看看就好」、「藍皮綠骨，民進黨最愛」、「值得思考的是，為什麼這樣沒有明顯藍色的人會是藍軍頭牌第一人，藍色到底出了什麼問題，藍以後還要不要選舉了，無法勝選一切都是空談自嗨自慰自瀆自爽，要繼續萎縮下去嗎。藍色到底有多顧人怨」。

(中時新聞網)