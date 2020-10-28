2024總統大選，各政黨將推派誰出戰備受關注。最新民調指出，新北市長侯友宜的信任度71.9%居冠，其次為副總統賴清德58.7%、桃園市長鄭文燦58%。對此，民進黨桃園市議員王浩宇指出，鄭文燦有2個劣勢，分別是知名度不足及年輕人支持度低，同時建議侯友宜及鄭文燦，應先把市政做好，再去想要選總統。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，2024大選5位可能人選信任指數排名為，侯友宜71.9%、賴清德58.7%、鄭文燦58%、前國民黨主席長朱立倫53.5%，最後一名則是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲45.9%。

王浩宇在《雲端最前線》節目中表示，賴清德的優勢在於台派、深綠的支持度比較高，鄭文燦的弱勢是，跟賴清德比起來，同樣沒辦法爭取年輕選票，到目前為止，鄭文燦在年輕人的行銷上，支持度最低的族群在20~29歲的族群。

王浩宇指出，外界都認為鄭文燦應是會跟賴清德競爭，而未來20~29歲支持誰就是關鍵，只要年輕選票導向誰，誰就會贏，但鄭文燦有一個優點，在藍綠板塊上，相較於賴清德更有擴充性的優勢，因為他不會正面跟國民黨衝突，會用很高的智慧去跟國民黨與無黨籍協調，但同時這也是他的劣勢。

在全國知名度部分，王浩宇說，侯友宜、賴清德都有9成以上的知名度，但鄭文燦是以桃園市政為主，努力做事，而他最大壓力在於，現在去跑台北、去跑高雄，人家會不會說你就是要選總統，還是要去當行政院長？所以現階段對鄭文燦來說，覺得還是把桃園的市政做好，做好做滿，桃園能持續交給民進黨執政、議員席次也增加後，再去想總統。

至於侯友宜，王浩宇認為他現階段就是把新北市長做好，不要對政治爭議題表態，這可以保護他的羽翼到最後一刻，如果侯友宜跟鄭文燦都能打拚市政到最後一刻，再決戰的話，會是比較精彩的戰局。

(中時新聞網)