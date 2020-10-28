日前一名網友日前在醫院的藥櫃裡發現一大包遭丟棄的藥物，查詢後赫然發現竟然是要價不斐的標靶藥物「紓癌特」，該藥一顆就要價1200多元，而遭丟棄的藥共1149顆，總金額高達146萬，讓他怒喊「1顆可能就是某些人1天的工資，不要這樣浪費醫療資源！」

該網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，近日在醫院的藥櫃前，出現一大包遭丟棄的藥物，藥品的中文名是「紓癌特」，一顆要價1279元，總共有1149顆，所以這包被丟棄的藥品價值高達146萬元左右，這些藥品相當昂貴，對某些人來說，1顆可能就等於是1天的工資。

該網友表示，近日在醫院的藥櫃前，出現一大包遭丟棄的藥物，他推測，應該是病人想說沒吃完的話可以回收給其他人，但實際上，院方是不回收藥物給下一個人的，這樣會有安全上的疑慮。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，健保一年平均花費1600億元在藥費上，但每年卻有約193公噸的藥物被丟掉，等於超過5億顆藥進了垃圾桶，可環島近8圈。台北市衛生局曾統計民國100年4月至101年12月，社區藥局的居家廢棄檢收箱藥物量的結果，20個月來被丟棄的藥物逾26噸，若以台北市人口回推全國的廢棄藥物，保守估計去年至少有136萬噸藥物被丟掉，相當於5棟台北101大樓。

(中時新聞網)