女星張鈞甯是演藝圈的氣質女神，她以擁清新外型與精湛演技，身受大批粉絲支持，而張鈞甯近期則為戲剪掉招牌長髮，頂著俐落「男生頭」的張鈞甯，舉手投足依舊俏麗，不過張鈞甯卻發文透露，她被一旁的大叔說「小哥借過一下！」讓張鈞甯瞬間心冷。

張鈞甯是演藝圈的氣質女神。（圖／本報系資料照片）

張鈞甯近期改頂耳上短髮，俐落的「男生頭」相當俏麗，張鈞甯的短髮造型深受好評，而親民的張鈞甯也樂於分享生活大小事，她昨（27日）就曬出多張近照，並發文寫下：「明媚的陽光、可愛的小花，以為到了春天！一旁的大叔說：小哥借過一下！把我拉回這個冬天...」。

照片中，張鈞甯氣色白皙、膚質水嫩透亮，臉上更是不見皺紋，張鈞甯的凍齡美肌完全看不出她已38歲，頂著短髮的張鈞甯依舊不影響她的氣質美。

張鈞甯美照獲得大陸男星何志龍留言讚：「我甯姐最美！」粉絲也紛紛大讚：「怪短髮甯太帥了啦」、「這麼美的美女被叫小哥」、「姐姐有點帥」、「小哥你好帥」。

(中時新聞網)