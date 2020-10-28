《店頭市場》亨泰光上櫃審議通過 08:522020/10/28 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過亨泰光(6747)申請上櫃案。 亨泰光學公司主要從事硬式隱形眼鏡之研發、製造、銷售及隱形眼鏡護理產品之販售，申請時資本額2億2000萬元，董事長為吳泰雄，推薦證券商係永豐金證券及元大證券；亨泰光學公司108年合併營業收入為4億8834萬9000元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為1億1528萬7000元，每股盈餘為5.59元；109年上半年合併營業收入為2億1572萬4000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為4555萬1000元，每股盈餘為2.07元。 (時報資訊) #亨泰光 #亨泰光學 #隱形眼鏡 #合併營業收入 #歸屬於母公司業主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》財報亮眼 寶雅樂漲 11:082020/10/27 財經 《店頭市場》博晟生醫通過上櫃審議、寬宏藝術開放信用交易 08:522020/10/27 財經 晶睿第三季財報出爐 股價逆勢上漲 10:162020/10/27 財經 瑞士製藥巨頭諾華上修今年營業收入展望 21:002020/10/27 財經 「Irene爆耍大牌辱罵」黑粉迎面撲來！20大深陷人品差爭議的韓星 13:282020/10/27 娛樂 櫃買審議會今審議亨泰光學上櫃案 09:292020/10/27 財經 存好息、好fund心 鉅亨買基金辦說明會 04:102020/10/28 產業特刊 櫃買審議會通過亨泰光學上櫃案 20:412020/10/27 財經 攻台心法揭密1／年賣1448座台北101盤壽司 藏壽司「上櫃之亂」掀怒吃潮 10:072020/10/27 財經 意法半導體公布2020年第三季財報 13:112020/10/27 財經 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 iPhone 12日本買氣冷 致命原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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