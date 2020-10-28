櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過亨泰光(6747)申請上櫃案。

亨泰光學公司主要從事硬式隱形眼鏡之研發、製造、銷售及隱形眼鏡護理產品之販售，申請時資本額2億2000萬元，董事長為吳泰雄，推薦證券商係永豐金證券及元大證券；亨泰光學公司108年合併營業收入為4億8834萬9000元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為1億1528萬7000元，每股盈餘為5.59元；109年上半年合併營業收入為2億1572萬4000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為4555萬1000元，每股盈餘為2.07元。

(時報資訊)