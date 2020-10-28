華邦電(2344)公布自結8月稅後純益1.28億元，年減61.76%，每股純益0.02元。
華邦電子第三季不淡，8月合併營收44.3億元，年減0.67%，自結單月稅前盈餘1.52億元，年減58.58%，稅後純益1.28億元，年減 61.76%，每股純益0.02元。
受惠轉單效應，華邦電今年拿下iPhone新機OLED面板外掛NOR Flash晶片大單，隨著iPhone 12系列新機開賣，OLED面板需求增長，可望帶動第四季營運持續暢旺。
華為禁令9月生效，因華為提前拉貨，華邦電NOR Flash產能第三季持續滿載，隨著iPhone 12新機拉貨力道強勁，需求持續暢旺。
華邦電因子公司新唐9月完成併購日本Panasonic半導體相關事業挹注營收，9月合併營收74.77億元，年增61.5%，第三季營收160.34億元，季增25.7%，年增19.5%，創下單季新高，前三季營收403.35億元，年增11.06%。
華邦電子今年第二季合併營收127.53億元，年增6.17%，稅後淨利8.38億元，年增56.64%，每股淨利0.18元。
(時報資訊)
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