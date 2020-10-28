隨著科技的進步，許多愛美人士都願意花點錢追求更理想的外貌，但進行手術前務必要想清楚，才不會做出讓自己後悔的決定。有位20幾歲的德國法蘭克福網美Yvonne Bar，從AA罩杯整成H奶，雖然粉絲數量暴增，但她感嘆好男人都被嚇跑了。

Yvonne高中的時候僅有AA罩杯，經常被同學取笑「飛機場」、「男人婆」、「有乳房的男人」等，自信心深受打擊，嚴重到不敢去游泳池和海邊。Yvonne相當羨慕前凸後翹的魔鬼身材，決定尋求醫美診所的協助，根據《每日星報》報導，她動了4次隆乳手術、提臀、豐唇和注射肉毒桿菌等，至少花費3.6萬英鎊（約台幣134萬元）。

經過美容手術的改造，Yvonne的上圍升級到H罩杯，開始在網路上秀出不科學的好身材，巨峰甚至大到可以放一個馬克杯，短時間內Instagram粉絲狂增到120萬，從平胸女高中生一躍成巨乳網紅，讓她嚐到走紅的滋味。

不過，由於德國社會風氣仍相對傳統，Yvonne走在路上總會引來側目的眼光，特別是女性們的指指點點，現任的足球員男友也不願與她出現在公開場合；此外Yvonne透露術後後遺症頗多，因為胸部實在太重了，下背常常很痠痛，有時候只能躺著，更重要的是許多男人都不會對她認真，感嘆：「我感覺我把好男人都嚇跑了。」

Yvonne表示後悔隆乳，考慮進行縮胸手術，而她對臉部也不甚滿意，想要動隆鼻、雙頰填充等手術。

(中時新聞網)