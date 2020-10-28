綠委為護主罵良心豬農反遭洗臉！全場歡聲雷動！良心豬農公聽會論述！(全字幕版)

總統蔡英文宣布將開放美國帶有瘦肉精的豬肉進口台灣後，引發全台譁然，反對聲浪不斷，但民進黨政府至今仍堅持己見，不僅讓民眾不解，更讓台灣的養豬農相當憤怒；近日在美豬進口的公聽會上，豬農代表在台上表達反對意見，卻遭到民進黨立委莊瑞雄無禮打斷，令豬農代表忍不住怒轟一句「有水準一點！」而這句話更引來全場民眾的掌聲。

立法院昨日舉行公聽會，要讓民眾與政府對於美豬進口的議題做出更多的討論，雲林養豬協會理事蔡德福也受邀參加，當他在台上指出今日政府要提升養豬產業的品質，卻從國外開放進口低級的豬肉，這樣的作為對於自身的政策是互相矛盾的，對於國內的養豬產業的傷害也相當大；政府為何要讓國民食用帶有瘦肉精的毒豬肉？難道國民的健康不重要嗎？更批評總統蔡英文「不知人間疾苦！」

而在蔡德福發言的過程中，立委莊瑞雄卻發言干擾，不停表示「不要把話題牽拖到其他地方」，而這也引發蔡德福的不滿，覺得立委不尊重他的發言時間；莊瑞雄不僅沒有收斂，更反諷「那這樣就讓你多說幾分鐘」、「多罵幾句」，令人相當傻眼。

對此，蔡德福不禁直言要立委「有水準一點」，不要做出這樣子的發言，而這句話也引起其他與會者的共鳴，公聽會現場響起許多掌聲。

(中時新聞網)