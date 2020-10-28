百年大同的經營權，日前才傳出由市場派奪下，但在記者會上，看不到被視為「市場派新共主」的台苯董事長林文淵，而是由三圓建設董事長王光祥主持大局。這也讓市場派分裂的傳聞緩緩浮出水面。

根據《鏡週刊》報導指出，大同公司的經營權，長年以來，以林郭文艷為首的公司派與市場派不斷的鬥爭，近期才傳出市場派終於大獲全勝，取得經營權。但近日卻傳出取得經營權的市場派悄悄分裂，兩股勢力分別以董事長林文淵、副董事長王光祥為首。

但市場派對於大同後續人事布局，兩派人馬無法取得共識，其中又以總經理一職最為搶手，原因是因為大同採取總經理制，總經理的權責範圍非常的大。有知情人士表示，林文淵打算安插自己的人馬在總經理、財務長等職務上，引起盟友不滿，盟友也擔心此舉會造成林文淵勢力坐大，為此，林文淵則反駁，「我是法人代表，怎麼坐大？」

而同時也傳出公司派的林郭文艷也有意爭取總經理職務，但市場派認為，如果讓林郭文艷繼續當總經理，根本就是換湯不換藥，沒法徹底改革大同。

百年大同目前是由市場派取得經營權，但市場派如果有意大刀闊斧改革的話，看起來還是得先整合各方勢力，處理好人事問題。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)