又有台北餐廳因新冠肺炎疫情衝擊吹熄燈號！欣葉集團投資引進、位在台北信義區微風南山atre百貨內的「 Dancing Crab蟹舞」手抓蟹娛樂型餐廳，今（28）日凌晨在官方粉絲頁貼文指出，因品牌策略調整，餐廳將在11/21讓「先回大海休息！」，公告中並感謝餐廳粉絲過去1年10個月又11天的支持，同時餐廳將自11/2起11/21舉辦「蟹舞終極派對」，此意味餐廳確定將於11月21日熄燈退出台灣市場。

對於「 Dancing Crab蟹舞」將退出台灣市場，欣葉集團告訴本報表示，主要是日本合資公司MEAL WORKS，因受新冠肺炎疫情影響公司股權轉移，並調整品牌海外營運策略所致。等於是日本公司受疫情衝擊，迫使台灣分店必須結束營業，欣葉集團並指出，「Dancing Crab蟹舞」原有店舖位置未來將由欣葉接手，並將以全新品牌進駐。

2019年1月進駐台北信義區微風南山atre百貨的「Dancing Crab蟹舞」餐廳，是以美國南部肯瓊料理為主，為一訴求「非日常體驗」、「天天像開派對」的娛樂型手抓海鮮餐廳，店員如啦啦隊的氣氛帶動與舞力全開，也讓顧客大啖美味料理之餘，宛如置身嘉年華般HIGH起來。

為呼應品牌活力四射的特性，欣葉集團決定讓「Dancing Crab蟹舞」餐廳「以歡樂的方式謝幕」、告別市場。欣葉集團表示，自11/2日至11/21日的「蟹舞終極派對」，憑派對入場券預約波士頓龍蝦可享單點五折，另外還提供來店贈螃蟹造型頭箍的感蟹禮、以及蟹舞週邊商品驚喜感蟹抽抽獎活動，獎項包括蟹舞保冷袋、螃蟹造型原子筆、蟹舞馬克杯、蟹舞T恤等週邊商品，客人可以把所有快樂的元素打包回家，成為顧客美好回憶的一部分。

「蟹舞終極派對」的相關活動內容包括：

1. 波士頓龍蝦單點50% off優惠：預約活動期間用餐，並出示派對入場券 (可至官網或粉專下載)，可享波士頓龍蝦單點五折、組合包優惠(10%服務費以原價計算)。其中波士頓龍蝦單點原價1,280元，五折價640元，波士頓龍蝦組合包原價2,800元，優惠價2,160元。

2.來店感蟹禮：來店用餐，每人可獲贈螃蟹造型頭箍一個作為紀念。

3.驚喜感蟹抽：來店用餐每桌均可參加抽獎活動一次，可獲得蟹舞專屬周邊商品，如蟹舞保冷袋、螃蟹造型原子筆、蟹舞馬克杯、蟹舞T恤等，相關活動辦法都在官網中。

(工商 )