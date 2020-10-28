最新出爐的業績報告令人失望、對新冠狀病毒確診數持續增加的擔憂削弱投資人信心，以及美國在大選前通過新一輪紓困振興方案的希望渺茫，周二美股道瓊指數與標普500指數收黑，但科技股上揚帶動那斯達克指數收高。

白宮表示可能在「幾周」內，就新冠援助協議達成協議，這意味著在11月3日大選之前不太可能達成協議，令投資人信心受挫。

即將在盤後發布財報的微軟走高，帶動以科技股為主的那斯達克指數上漲，而微軟的上漲亦支撐標普500指數全日大多保持小漲格局。微軟終場收漲1.51%。

因美國與歐洲部分國家的新冠肺炎新增確診數創新高，以及華府新一輪紓困激勵方案的不確定性令投資人感到不安，周一美股三大指數均創下約4周來最大跌幅。

周二收盤，道瓊工業平均指數下跌222.19點或0.8%，為27,463.19點。標普500指數跌10.29點或0.30%，為3,390.68點，為10月6日以來首度收盤跌破3,400點關卡。那斯達克綜合指數收漲72.41點或0.64%，為11,431.35點。

對大選的不安情緒揮之不去，華爾街的恐慌指數升至9月初以來新高。

開拓重工與波音分別跌3.2%與3.5%，在道瓊指數成分股中跌幅最大。

標普500指數11大類股跌多漲少，對經濟增長敏感的類股表現疲弱，工業股大跌2.18%，金融股下挫1.91%，能源股跌1.38%。此外，標普銀行股指數下跌2.73%。

那指收高，投資人期待蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與臉書本周稍晚公布的業績。這些科技領頭羊合計占標普500指數總市值逾五分之一。紐約證交所FANG+TM指數勁揚漲約2.15%。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，對美國新冠肺炎疫情升高的擔憂使市場承壓，但科技股受到的衝擊似乎最小。儘管疫情持續製造問題，但聚焦於大型科技公司可能推動市場反彈。

超微半導體（Advanced Micro Devices Inc.）跌4.1%，該公司同意以350億美元的全股票交易方式收購賽靈思（Xilinx）。賽靈思股價飆漲8.6%，在標普500指數成分股中漲幅最大，超微的競爭對手英特爾股價下跌2.3%。

富蘭克林資源公司（Franklin Resources Inc.）大跌13.62%，在標普500指數成分股中跌幅最大，該公司宣布上季調整後每股盈餘為56美分，不如市場預期。

跨國藥廠禮來公司（Eli Lilly and Co）股價下挫7.09%。因新冠肺炎療法的開發成本增加，其上季獲利表現受到打擊。此外，其新冠肺炎抗體療法的試驗，證明對住院患者的治療效果有限。

(時報資訊)