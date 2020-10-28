2020倒數兩個月就要結束，中華民國星相學會副理事長小孟老師表示，四個生肖的人在11月的時候會發大財，在工作上可能有升遷或是跳槽的機會，讓財富提升，此外屬虎的人還有機會用錢滾錢，創造更多的財富。

第四名：生肖馬

屬馬的人11月的財運明顯提升，若是本身對賺錢充滿熱情的人，此月份將會更積極，而且錢財的收入意味著你的努力是有回報的。不過此月的事業也會很忙碌，是個衝刺的時候，如果有積極認真在找工作的朋友會有不錯的消息傳來，也可能會找到薪水待遇不錯的工作。另在朋友的介紹之下，去嘗試更多投資項目，其中不少能為你增加財富。

第三名：生肖牛

屬牛的人在團體中的影響力提升，財運也會順勢而漲，同時也因此和他人有帳務往來，記得要做好風險管控，到了11月中下旬的時候，會有晉升的機會，請好好保握，此外財務收入進帳不少，今年持續努力的人，將在此月獲得滿意的回報。

第二名：生肖雞

屬雞的人在月底會有事業上的改變，可能有升遷的機會，或是跳槽的可能，財富也會跟著提升，若有買賣房地產，也會是好時機。

第一名：生肖虎

屬虎的人容易在職場上脫穎而出，應好好投資自己、提高自己的能力，發揮自己的才能，會發現你的存款變多、經濟獲得改善。也應該以不同的心境，誠實面對自己過去的錯誤，在財務上重新做規劃，有望創造錢滾錢的投資。但也可能因為賺錢機會變多，而顯得有些急躁，進而導致過勞的傾向，建議做好時間管理，維持正常的生活作息，因為「留得青山在，不怕沒柴燒」，有健康的身體，才能有更好的財富收入。

四生肖11月發大財，命理師表示，有機會用錢滾錢，讓財富累積更多。（小孟老師提供）

(中時新聞網)