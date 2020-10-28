10月27日罷捷攤位現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前連署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。罷捷總部公告，今日（28）將在「捷運衛武營站2號出入口旁邊」與「五甲肯德基旁」擺攤，並刊出志工團高舉立牌「勇往直前」的照片，韓粉見狀認為罷捷進度將可望大幅推進，當初看衰的「韓黑」們都要被嚇死了。

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發文寫道：「罷捷總部10/28向外擺攤資訊：捷運衛武營站2號出入口旁邊（中正一路2號），下午15:00-18:30；五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊（五甲三路與五福二路T字路口）的炸雞店大姐可替罷捷總部『收件』及『提供第二階段連署書』，每日13:00-20:00。」

此外，「鳳山清捷行動本部」也刊出昨日（27）志工團擺攤現場照片，強調：「無論下雨天或是大太陽，不論白天或是黑夜，鳳山清捷隊為了罷免黃捷，絕對勇往直前！」照片中罷捷志工穿著「罷捷」背心，手中高舉著標語立牌，不舍晝夜，堅守崗位，連署民眾也從未間斷，氣氛熱絡。

消息一出，有韓粉直言：「看看我們飛快的進度，之前看衰的韓黑們都要被嚇死了！不要小看韓粉熱呼呼的意志力！」其他網友則留言：「鳳山的『鳳』字沒有那麼好寫？可是禮義廉恥的『恥』字很好寫，但妳卻沒有」、「全台首罷，會寫了嗎？」「加油，辛苦你們了」、「大家加油！」「我們不能被看扁」、「一起淘汰不適任的小朋友議員」。

(中時新聞網)