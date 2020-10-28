受中美貿易戰升溫及疫情影響，全球產業供應鏈重新布局，不少台商選擇將產能、總部移回台灣，造成廠辦、土地需求大增，更助攻頂級豪宅房市，台中市今年前三季光是十大豪宅個案就挹注36筆交易，台商變豪宅「大買家」。

內政部實價登錄統計，今年1-9月西屯區10年屋齡內，總價四千萬以上豪宅大樓產品均價達47.59萬元，相比去年45.99萬成長3.4％，相比107年43.42萬更成長近10％，其中，億元級交易達17筆，幾乎等於去年全年交易量。

台中市今年前三季光是十大豪宅個案就挹注36筆交易，台商變豪宅「大買家」。（盧金足攝）

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，地建商與北部建商，近年不約而同都朝向國際級的標準與眼界來規畫建案，找來跨國設計師操刀，建築美學的標準也都向國際一線城市看齊，吸引這些布事業據點遍及全球的企業主，接受度高。

盤點十大豪宅交易前三季交易共有36筆成交，以「大陸丽格」15筆居冠，其次為「大陸宝格」、「寶輝秋紅谷」各4筆，也是今年唯三攻上7字頭單價的個案，成績亮眼。

北部建商大陸建設到台中插旗後，專注高端住宅開發，加上大陸工程從十大建設、橋梁、國道工程、台灣高鐵等國家重大建設計畫累積不少技術與口碑，更在美國、東南亞、馬來西亞等地專案開發與投資布局，工程實績遍及全球各地，整體品牌能量帶動旗下建案熱銷

(中時 )