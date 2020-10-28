台灣巨乳網紅吳夢夢，因在付費平台SWAG拍攝「愛情動作片」爆紅，甚至前往日本發展，跟日本AV超級片商SOD簽約，圓夢轉行AV女優。不過日前吳夢夢卻突然收到法院傳票，遭一名女子控告侵害配偶權，原來，2年前她與另名女優「娃娃」找1名男粉絲合拍3P動作片，被男粉老婆一狀告上法院。

吳夢夢之前在付費平台SWAG拍攝影片，遭網友下載並將影片外流，讓沒有付費的人也能看，為此，吳夢夢去年12月提出告訴，告的是「著作權」。事後被告網友談和解，卻疑似想要降低和解金額，把事情放上爆廢公社公審。吳夢夢強調，能不能告成沒把握，但希望可以透過法院認證，成為台灣AV創作享有著作權的第一人。

提告捍衛自己權益的吳夢夢，沒料到自己也成了被告。據《鏡週刊》報導，她與另名女優「娃娃」，9月底突然收到法院傳票，一名女子控告她們侵害配偶權，要求她們2人連帶賠償40萬元。

吳夢夢和娃娃討論，認為應該是2年前拍的素人3P片惹禍。當時她們找來一名共同的男粉絲一起拍片，事前詢問對方感情狀態，男粉絲表示已經離婚，交往中的女友對拍片沒有意見。吳夢夢並提供與男粉絲的對話紀錄，強調自己真的不知道對方當時仍是有婚姻的狀態，覺得自己「挨告真的很莫名其妙」。

(中時新聞網)