去年4月演藝圈爆出驚人不倫腥聞，與鄭秀文愛情長跑、幾經分合最後終於結婚的許志安，被拍到跟小22歲前港姐黃心穎在計程車內激烈舌吻、愛撫，不僅讓鄭秀文難堪，女方其實也有公開交往的男友馬國明，此事讓他綠到發光，但他一度還護航黃心穎，讓人看了更加覺得心疼。

黃心穎跟許志安不倫戀爆出後，男友馬國明雖第一時間表示原諒，但感情破裂難修補，2個月後仍宣告分手，直到今年才傳出有新戀情，竟是黃心穎閨蜜湯洛雯，他今年6月被拍到進出湯洛雯香閨，事後兩人大方認戀，新戀情得到眾人祝福。

黃心穎因介入許志安婚姻，形象跌至谷底，演藝圈也不敢用她，不是拍好的戲延期上檔，甚至被換角，她好不容易爭取到主演《法證先鋒IV》，見狀也趕緊抽腿，找她的閨蜜湯洛雯救火，而湯洛雯不只得到好友的工作，連男友都接收，跟馬國明穩定交往，還將社群大頭照換成兩人的情侶大頭貼。

最近港媒爆出，馬國明跟湯洛雯穩定交往4個月，已經向她求婚，湯洛雯也答應了，傳婚期在明年初，還傳原本湯洛雯的父親在馬鞍山買了一棟別墅，本來事安排一家人搬去住，如今湯洛雯開花結果，這別墅變成女兒的嫁妝。

但對於閃電求婚消息，馬國明方面否認，表示目前工作忙碌，正趕拍《兒科醫生》，還一邊在看新戲《白色強人2》的劇本，會在前一檔戲殺青後接著開拍，行程滿檔，「多謝大家的關心」。

(中時新聞網)