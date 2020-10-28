硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司宣布推出 Toshiba MG08-D 系列硬碟，專為各種業務關鍵應用設計，例如電子郵件和客戶資源管理（CRM）、商業情報資料分析、中小型商業伺服器以及資料保留和法規遵循存檔。

與前一代相比，Toshiba第7代空氣填充機械設計，具有更高的能源效率和更少的零組件數量，提供更佳的總體擁有成本。新系列提供SATA和SAS介面的4TB、6TB 和8TB容量。新的4TB容量提供512e、4Kn和512n磁區型號，而6TB及8TB則提供512e和4Kn磁區型號，來確保使用前一代4TB型號的應用具有即插即用的互通性。

東芝儲存產品亞洲策略聯盟行銷部資深經理德島敬芳表示，Toshiba新推出的MG08-D系列，為企業和業務關鍵伺服器和儲存平台提供更高的可靠性和能源效率。Toshiba第 7 代傳統機械設計利用傳統磁記錄技術，提供即插即用的多功能性，來達到與各種應用程式和作業系統環境相容。

MG08-D系列提供許多產業標準功能，包括7200rpm性能、3.5 吋外型規格、SATA 6Gbit/s或12Gbit/s SAS介面，以及每年550TB的額定工作負載量。與Toshiba 現有的4、6、8TB型號系列相比，新的4TB 型號從MG08世代的技術進步獲得了最大的效益，例如與前代型號相比，新的4TB型號最大持續傳輸速度提升約23％（243MiB/s），並將快取緩衝區大小增加一倍，達到256MiB。其可靠性指標計算值從140萬小時MTTF（AFR 0.63％）提高到200萬小時MTTF（AFR 0.43％），並將運轉中閒置的耗電量降低至4.07W。新的6TB 和8TB MG08-D系列型號也支援200萬小時的MTTF。

(工商 )