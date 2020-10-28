勞動部部長許銘春日前曾提及勞保年改要溯及既往，引發許多勞團不滿，勞動部今年9月上旬宣布「勞保年改暫緩」，並表示將傾聽各界意見，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請許銘春針對勞保年改專題報告，會前受訪時她指出，「目前還沒有具體期程，仍要傾聽各界意見。」。

據最近一次勞保普通精算報告指出，勞保基金將在2026年破產，而截至去年為止，勞保的未提存精算負債已達10.2兆，勞動部今天業務報告指出，勞工保險是以世代互助為基礎設計的社會保險，費率未足額計收，產生未提存應計負債是必然現象，但其為未來繳費人口所需承擔，也不應過度擴張。

許銘春會前受訪時表示，大家都很關心勞保年改，但牽涉到千萬勞工，目前仍持續評估、蒐集各界意見，討論之後才能對外說明討論之後的結果，目前還沒有具體期程，仍要傾聽各界意見。

許銘春提及，會透過拜訪工會、勞團來訪、書面意見、媒體報導各界的看法等都會納入評估的參考中。

(中時 )