美國總統大選進入最後倒數，最新民調顯示，川普以48%的支持度超前拜登的47%，在多數民調結果都顯示拜登穩定領先川普之際，這是一個月來川普支持度首度超前拜登。

美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，民調機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）26日公布最新民調結果，顯示川普獲得48%「可能選民」（likely voters）的青睞，拜登則囊括47%支持度，另外3%受訪者表示將投給其他候選人，另外2%受訪者表示尚未決定。

報導說這是超過一個月以來，首次有民調數據顯示川普支持度超前拜登。上次川普支持度超前拜登的民調也是由「拉斯穆森報告」公布，該份於9月16日公布的民調顯示，川普超前拜登1個百分點。

除了對候選人的支持度，在施政滿意度方面，川普獲得52%的滿意度、46%的不滿意度。

值得注意的是，報導指出「拉斯穆森報告」過去傾向給予總統有利的民調結果，「拉斯穆森報告」在候選人支持度方面的數據也和其他主流民調機構得出的結果大相逕庭，根據民調分析網站「FiveThirtyEight」於26日的統計數據，綜合各家民調數據，目前拜登在全國民調中以9.4個百分點領先川普；在施政滿意度方面，川普的平均滿意度為42.7%，平均不滿意度為53.5%。

拜登次子韓特（Hunter Biden）「電郵門」醜聞連環爆，甚至愈爆愈大洞，繼出現韓特與烏克蘭公司掛勾等證據後，韓特又被爆和未成年少女性交，對象甚至涵蓋自己的姪女，甚至可能和前總統歐巴馬的大女兒瑪莉亞（Malia Obama）吸毒、發生關係。韓特醜聞於10月中爆出後，17日拜登的民調結果出現下滑，Google更出現「可以改投別人嗎」的熱搜詞，顯示兒子醜聞確實對拜登選情造成影響。

「拉斯穆森報告」是在10月21、22、25日分別對1,500名「可能選民」進行線上或電話訪問。

(中時新聞網)