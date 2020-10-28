英國白金漢郡（Buckinghamshire）米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）日前發生一起令人尷尬的趣事，一對夫妻開車路途「性」致來了，竟然駕車到他人的田地裡玩「車震」，不料劇烈的搖晃讓車身輪胎緩緩陷進泥土中，最後讓整輛車動彈不得、卡在田中，夫妻兩人最後只能請拖吊業者用機具將車子拖拉出田裡。

根據《Dailymail》報導，英國這對夫妻開車行經農田時，一時被性慾衝昏了頭，開始玩起車震，不過農地主人發現了他們後即馬上上前警告並要求離開，夫妻倆先是給對方50英鎊表示道歉，當準備要開車離開時，卻發現輪胎竟陷在田裡、動彈不得。

夫妻倆無可奈何之下，他們只好向農地主人求助，請他幫忙聯繫當地的拖吊業者，這才順利脫困。事後拖吊業者也在臉書發文，笑說這很有可能是近期內最有趣的一次出勤，更透露當時接到那位丈夫的電話時，對方還自嘲「你絕不會找不到我，因為我是現場唯一的轎車」。

(中時新聞網)