不少人都有類似的經驗，螞蟻跑進耳朵裡面鑽啊鑽的，令人感到好不舒服，又擔心螞蟻愈往裡頭鑽，萬一在耳朵內長駐可就麻煩了！

螞蟻往耳朵裡鑽是因迷路 食用油倒進耳朵先應急

耳鼻喉科醫師洪毅表示，螞蟻等大多數昆蟲具有強弱不等的趨光性，通常不會刻意往耳朵裡鑽，只是不小心「迷路」了，若發生類似的情形不需太過緊張，可拿出家裡的食用油先應急。

建議先將食用油倒入耳朵內，將螞蟻淹死。一般的自來水雖然也可達到類似的效果，但因食用油的密度較高，與自來水相比，可以更快悶死螞蟻且倒入耳中的自來水若溫度太低，容易引起眩暈的生理現象。一般用食用油悶死螞蟻，只需5～10分鐘就可見效。

螞蟻若不小心爬進耳朵，患者會感受到其在耳朵內爬來爬去的搔癢感，一旦螞蟻被淹死或悶死，患者自己會感覺到螞蟻不再動了，這時即可將耳朵側向一邊，讓螞蟻隨著食用油一起流出來。

但以上只是應急措施，還是建議至耳鼻喉科求診。醫師會先將專用的耳滴劑，倒入患者的耳朵內，將螞蟻悶死，之後再在清楚的光源以及放大的視野下，以精細的吸管或是鑷子將螞蟻取出。由專科醫師處理，比較安全也比較能夠將異物清除乾淨。

螞蟻不太可能在腦中築巢 駐足太久恐致中耳炎

網路曾盛傳，有位小女孩因習慣邊看書、邊吃零食，所以書桌附近常有許多螞蟻，有一天小女孩因看書看累了，趴在桌上睡覺，結果螞蟻直接爬進去她的耳朵內；小女孩因感到疼痛不已，看醫生時竟發現，成群的螞蟻已在她的腦中築巢寄生。

從生理構造分析，網路的傳言發生機率非常低。因為耳朵分為外耳道、中耳腔和內耳；外耳道和中耳腔之間有一層耳膜，中耳腔再往裡面還有骨頭保護。螞蟻跑進耳朵內，即使往裡鑽，也會先被耳膜擋住，即使嚴重者造成耳膜穿孔，螞蟻跑進去，因中耳腔被骨頭包圍，只有極少部分是軟組織，再進到內耳或直趨腦部的機率微乎其微。

但是要注意的是，螞蟻一旦進到耳朵，患者可直接感受到螞蟻在裡面爬來爬去，會覺得很癢、不舒服，且螞蟻的腳是尖銳的，若在耳朵內「逛」太久，螞蟻腳可能會傷及耳膜或耳道內的皮膚，造成出血、發炎、感染，更嚴重者甚至可能造成耳膜穿孔，造成中耳炎，影響聽力。

切忌拿棉花棒壓螞蟻 恐傷及耳朵

洪毅指出，螞蟻與大部分昆蟲一樣，具有趨光性，雖然不像蛾類、金龜類那麼高，但至少不太會特意往陰暗的耳道內跑，螞蟻會跑進耳朵，大多與環境因素有關。生活環境中因衛生條件不良等，以致招來螞蟻，若在某些姿勢中，讓螞蟻得以接近耳朵，螞蟻就很可能順勢跑了進去，不小心誤闖了。臨床上發現誤闖進耳朵內的昆蟲種類可不少，除了螞蟻之外，還曾見過蒼蠅、蚊子、蟑螂、蜜蜂、飛蛾等昆蟲跑進耳朵的案例。

坊間有不少處理螞蟻進入耳朵的妙招，最常見的做法就是拿棉花棒在耳朵內轉，試圖壓死螞蟻，但這樣的做法並不適當，不但效果不好，甚至反而可能傷及耳朵。

洪毅強調，用棉花棒壓死螞蟻其實很困難，畢竟螞蟻在耳朵內爬來爬去，外耳道又有3～4公分深，自己在看不到的情況下，要用棉花棒去壓死爬動中的螞蟻相當不易，不但壓死的機率很低，甚至棉花棒在耳朵裡戳來戳去，反倒可能造成外耳道皮膚受傷，甚至把耳膜戳破了。

避免螞蟻跑進耳朵 日常衛生習慣要做好

此外，用棉花棒可能會刺激螞蟻更加躁動，造成耳朵的二度傷害。而原本螞蟻可能只是在耳朵入口處，但用棉花棒去戳，有可能把它愈往裡頭推，反而增添處理的困難度。

要避免螞蟻跑進耳朵的意外事件發生，首先要務是注意環境衛生，盡量避免在床上吃東西，以免招來螞蟻，等到躺下睡覺時，讓螞蟻得以趁勢爬進耳朵內而若發現住家週遭有螞蟻築窩，也應該及早處理，才能居住得更安心。

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(中時新聞網)