勇士在經歷過一個悲慘球季之後，即將迎來全新的開始，史提芬柯瑞與克雷湯普生的傷勢都已痊癒，並且與威金斯與卓雷蒙格林組成四巨頭，但想要在新球季重返奪冠榮耀仍欠缺一些火候，因此退役名將「真理」皮爾斯建議，勇士應該想辦法從魔術手中將中鋒武切維奇交易過來，倘若成真，勇士就有足夠的實力在新球季再攀高峰。

皮爾斯在參加節目時表示，「我認為勇士能否重新回到西區強隊位置完全取決於他們如何使用榜眼籤。如果他們能用榜眼和威金斯換來一名全明星球員的話，他們的競爭力就可以重新回到最頂級的那一檔次。」

皮爾斯強調，「我想到的一個名字是尼古拉-武切維奇。我認為他在內線可以與勇士的外線群完全配合，而且他可以提供低位單打的選擇，還可以在遠距離放冷箭，如果勇士能交易得到他，那就有機會重返榮耀，但如果失敗，他們的排名只會在西區中半段位置。」

武切維奇是一名被低估的球員，在聯盟中已經打了9個賽季，入選過一次全明星賽。身為一名歐洲大個子球員，武切維奇能夠拉開空間也能夠傳球，頗具籃球才華。他的球風很適合這個時代，不過待在魔術可說是英雄無用武之地，若是換一支有爭冠實力的球隊，武切維奇或許能成為那個關鍵人物。

(中時 )