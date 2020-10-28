在白宮始終無法弭平與參議院共和黨人及國會民主黨人之間的分歧下，美國總統川普周二坦承，可能要到11月3日大選之後，才會就新冠援助與激勵方案達成協議。

在出發前往造勢活動之前，川普在白宮表示：「在大選後，我們將獲得各位見過最佳的激勵方案」。

對於新一輪規模約2兆美元，為了幫助美國人度過這場大流行病的激勵方案協商陷入僵局，川普與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）相互指責對方應該負責。

川普表示：「我們會一直在談論這件事，因為我們的人民應該得到這些激勵措施，但是佩洛西只對援助經營不善、犯罪猖獗的民主黨城市與州感到興趣。」

佩洛西反將矛頭指向川普的幕僚長梅道斯（Mark Meadows）周日的發言，稱政府不會去控制這場大流行病。佩洛西在致民主黨眾議院議員的信中表示：「白宮與參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）反對，而梅道斯周日告訴我們為什麼。」她寫道：「總統的話，只有在他能讓麥康諾放開暫停鈕時才有意義。」

據路透社分析，在美國的新冠肺炎疫情再度急升，在50個州中，有36個州的確診數已至少連續兩周升高，而7個州的死亡人數也增加1倍以上。

(時報資訊)