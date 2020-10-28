TrendForce旗下半導體研究處調查2019年全球SSD模組廠自有品牌在通路市場出貨排名，受惠於NAND Flash價格急速下滑，2019年全球通路SSD出貨量約有1億3100萬台水準，較2018年成長近60％，普及度進一步提升，而金士頓（Kingston）、威剛（ADATA）與金泰克（Tigo）仍位居前三大模組廠品牌。

本次全球SSD模組廠的排名報告，仍依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎，而NAND Flash原廠的部份並沒有包含在內，才能實際顯示出全球前十大模組廠排名。其中前十大模組廠的出貨量約占整體通路市場61％；另以SSD競爭版圖來看，三星（Samsung）、鎧俠（Kioxia）、威騰（WDC）、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）、英特爾（Intel）等原廠出貨占整體通路市場約35％，模組廠的出貨量占比則約65％。

金士頓在NAND Flash均價持續下滑的態勢中逆勢操作，憑藉積極採取搶攻市占的策略，並搭配全球縝密的通路及產品服務體系，以26％市占穩坐龍頭。威剛是台廠中少數專注通路市場SSD產品經營的企業，除了持續耕耘品牌價值，更進一步開拓高階電競市場，透過多元化的產品方案，以及彈性的定價策略，市占表現較前一年提升。

2019年中國SSD模組廠受到價格下滑導致部份廠商退出供應行列，部份陸廠無法穩定供貨SSD產品。然而金泰克早在建立初期，建設完整廠內生產體系與齊全的產品線，為了提升品牌形象及品質，去年也順勢推出工控SSD方案，因此市占仍位居眾陸廠之冠。

本次四至十名反應出中國通路市場持續成長，進而帶動陸廠排名，然幾近無差別的市占反應出中國市場競爭仍激烈，導致更多二、三線廠商因無法獲利選擇退出。而台廠除了受到中國市場出貨量因陸廠興起而擠壓，加上在通路市場的佈局略顯保守，僅威剛與創見上榜，顯示出台廠銷售策略的改變，轉而投注更多資源於工控及OEM市場，此舉恐讓台系品牌總市占在未來持續下滑。

從陸廠來看，銘瑄（MaxSun）、七彩虹（Colorful）、影馳（Galaxy）皆已深耕中國電競市場多年，雖具一定知名度，但三家企業皆於同質性高的通路市場競爭，不易提升出貨量，其中銘瑄藉由推出更多元的SSD產品，擴展不同銷售通路，其出貨量仍維持上升態勢。

台電（Teclast）及聯想（Lenovo）則是倚靠齊全的市場通路，市占率逐步上升，排名也較前年進步。雷克沙（Lexar）則在江波龍（Longsys）入主後，積極運用集團資源衝刺品牌通路市場，受到原廠在供貨與價格給予的支援，其出貨量快速成長，去年終於擠進前十名。

至於2018年進入前十名的建興電（Lite-On），今年七月完成和鎧俠的購併後，為了發揮集團綜效，將會進一步整合全系列產品滿足企業級、PC OEM以及通路市場，在鎧俠的價格支持之下，加上本身SSD IC研發能力，有機會在通路市場占有一席之地，於2021年後重返前十名。而作為中國重量級模組廠之一的佰維（BIWIN），自2016年取得HP存儲全球授權以來，不斷著墨通路市場經營，後續成長力道不容小覷。除了上述廠商外，仍有許多後進者想要分食中國市場大餅，而國科微（GOKE）藉著研發SSD主控IC的資源，規劃推出品牌SSD產品，期望能透過產品差異化及國產化優勢獲取一席之地。

未來通路市場SSD的重心將逐步向PCIe及QLC靠攏，PCIe高速傳輸的效能穩定性是基本要求。此外，2020年在原廠激烈競爭下，QLC SSD出貨大幅成長；QLC隨著原廠將持續轉進128層以上製程，成本優勢將會吸引更多模組廠投入供應。隨著PCIe高效傳輸和QLC成本快速下滑逐漸成為主流趨勢，模組廠未來如何在市場領先推出相關產品將是重要關鍵。

TrendForce認為，整體而言，2020年通路市場出貨預估較2019年衰退近10％。另一方面，NAND Flash價格受整體市場供過於求衝擊，明年價格仍持續走弱，加上Intel與SK Hynix的併購事件，原廠開啟市場重整的序曲，模組廠的市場版圖分布也將迎來變化。

(工商 )